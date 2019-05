Parques e praças da capital terão parquinhos de pneus

Os parques e praças de Campo Grande terão novos parquinhos infantis com a assinatura do Convênio "Arte com Pneus" da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen). Firmado na terça-feira (21) na Câmara de Vereadores, o projeto, que inicialmente começou com a Secretaria de Educação nos Ceinfs, ganhou a cidade, e agora será implantado nos equipamentos de esporte e lazer administrados pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp).

Após a assinatura, o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, ressaltou a importância da parceria com a Câmara Municipal e lembrou dos projetos desenvolvidos em conjunto. “Essa casa tem se mostrado parceiro do esporte, lazer e da cultura e já tivemos vários projetos votados e aprovados aqui como a criação do Sistema Campo-grandense de Esporte e Lazer, a votação do Parcão, a aprovação da Lei “Parceiros do Esporte e da Cultura”, outra possibilidade que vai chamar a iniciativa privada a apoiar os projetos de esporte e cultura que será lançada dia 29 de maio, e por fim, a autorização do empréstimo do Finisa na CEF, R$ 30 milhões de reais, onde R$ 7 milhões serão destinados a reforma de dez parques. Hoje, assinamos um convênio onde todo mundo ganha. A mão de obra carcerária que tem a oportunidade de trabalhar e aprende um ofício, esse produto sendo instalado em parques e praças públicas, e a população infantil da nossa cidade que terá mais um espaço de esporte, lazer e será muito importante para o desenvolvimento de crianças e jovens”.

O autor da lei, o vereador Otávio Trad comenta sobre a importância de projetos que funcionem na prática. “É fundamental trabalharmos levantando ideias e aprovando projetos mas, é mais importante transformar esses projetos em realidade, tira-los do papel, por em prática, de maneira efetiva para Campo Grande, principalmente esse projeto que vai transformar a vida das crianças que irão usufruir dos brinquedos, vai atender também a comunidade carcerária com a redução da pena, já que a cada três dias trabalhados reduz um dia da pena, e ganha também o meio ambiente com a retirada dos pneus sem uso”.

O diretor-presidente da Agepen em exercício, Pedro Carrilho Arantes, destacou os objetivos do projeto "Arte Com Pneus". “É uma honra disponibilizar nossa comunidade carcerária a ajudar a construir a cidade, e isso colabora com o retorno deles a sociedade. Um dos objetivos do projeto é trabalhar a ressocialização de detentos ao mesmo tempo em que ajuda diretamente a sociedade, seja contribuindo para a educação de crianças, seja ajudando na questão ambiental e de saúde, já que dá aproveitamento a pneus descartados que poderiam sujar o meio ambiente”.

Sobre o projeto

Ao todo, o projeto envolve a participação de oito internos da Máxima, que atuam desde o corte à finalização das peças. Pelo trabalho recebem um dia de remição na pena a cada três de serviços prestados. Promovido pela Agepen, o “Arte Com Pneus” já retirou do meio ambiente mais de 4,2 mil pneus sem uso, que se transformaram em brinquedos para parques de diversões em 12 Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), beneficiando, aproximadamente, 5 mil crianças.

