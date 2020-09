Parques e praças reabrem nesta segunda com medidas de biossegurança

Alguns parques e praças estabelecidos pela Prefeitura de Campo Grande sob a gestão da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), abrem nesta segunda-feira (14), em horário normal das 5h às 22h, na capital de acordo com a portaria nº14 publicada no Diário Oficial .

A decisão revogou na última quinta-feira (10) a portaria que impedia a abertura e o uso público dos Equipamentos de Esporte e Lazer de parques e praças devido ao contágio da Covid-19 em Campo Grande.

Porém com a queda no número de pacientes infectados pelo Covid-19 nas últimas semanas, especialistas do comitê técnico de combate a Covid da prefeitura, deram o parecer para a liberação dos locais públicos com exceção do Guanandizão que está em obra e do parque Ayrton Senna que tem um hospital de campanha contra a Covid-19. Veja abaixo a lista de parques e praças que abrem a partir de hoje:

Confira quais são os locais que serão abertos ao público:

I - Centro de Formação do Atleta (CEFAT);

II - Centro Olímpico Rui Jorge da Cunha;

III - Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão);

IV - Parque Ayrton Senna;

V - Parque Francisco Anselmo Gomes de Barros (Sóter);

VI - Parque Jacques da Luz;

VII - Estádio Jacques da Luz (Estádio das Moreninhas);

VIII - Parque Tarsila do Amaral;

IX - Praça Esportiva Belmar Fidalgo;

X - Praça Elias Gadia;

XI - Centro Municipal de Treinamento Esportivo (CEMTE);

XII - Praça Professor José Barbosa Rodrigues;

XIII - Praça Mario José Mendonça;

XIV - campo de futebol da Praça Bonança

Espaços que não estavam fechados, mas com recomendação para não uso

I - Orla Morena;

II - Praça Manoel da Cruz;

III - Praça José Carlos da Silva;

IV - Praça Mata do Jacinto;

V - Praça dos Amigos Vaguinho e Dalila;

VI - Parque Doutor Anísio de Barros (Lagoa Itatiaia);

VII - Praça Pacaembu;

VIII - Praça Marcelino Rodrigues de Araújo;

IX - Praça Paulo Coelho Machado;

X - Praça Dom Antônio Barbosa;

XI - Praça Brasilina de Aguiar;

XII - Praça Bonança;

XIII - Praça Juraci Pereira;

XIV - Praça Pedro de Oliveira Rosa

XV - Praça Jardim Carioca;

XVI - Praça Ramão de Souza Gomes;

XVII - Praça Camillo Boni;

XVIII - Praça das Begônias

Medidas para reabertura:

A portaria afirma que para a permanência nesses locais serão adotadas medidas de biossegurança como: Lotação máxima de 50% da capacidade, equipamentos para higienização com álcool 70% nas saídas e em locais estratégicos. Materiais educacionais serão afixados nos parques e servidores trabalharão usando equipamentos de proteção individuais (EPIs).

Além disso, eles orientarão sobre os cuidados durante a prática de exercício físico, o uso de máscara e para que os usuários evitem aglomeração. Também será aferida a temperatura dos visitantes na entrada, e pessoas em estado febril, acima de 37,8º graus, não poderão entrar nos parques. Outra medida sanitária é a intensificação da limpeza nos equipamentos de esporte e lazer.

Haverá restrição no uso de quadras poliesportivas, academia ao ar livre, campo de futebol, caixa de areia, parque infantil, banheiros e pontos de hidratação.

Já aproveitando a reabertura do Parque Tarsila do Amaral, a dona Ivone Oliveira, comenta que esperava há meses para poder voltar a praticar os projetos do local. “Pra mim foi maravilhoso, pois eu estava em casa esperando para ver que dia ia retornar. Há muitos anos participo de quase todos os projetos do parque e até a qualidade de vida melhorou”, alegou.

