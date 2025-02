Participantes podem conferir itens do leilão da Sefaz até quinta-feira

Interessados e participantes do leilão da Sefaz-MS (Secretaria de Estado de Fazenda) podem estar conferindo os itens a partir de hoje, nesta terça-feira (18), até a quinta-feira (20), no Galpão da COFIMT, situado na Rua Delegado José Alfredo Hardman Vianna, s/n, Bloco 6, Parque dos Poderes.

O horário das visitações é das 8h às 11h30 e das 12h30 às 16h30. O leilão acontece exclusivamente online e será encerrado em 24 de fevereiro de 2025, a partir das 9h, horário de Mato Grosso do Sul.

Caso alguns lotes não sejam arrematados, um segundo certame será reaberto, com lances mantidos a partir do valor inicial e encerramento previsto para 10 de março, no mesmo horário.

Entre os produtos disponíveis, há uma grande variedade de itens, como smartphones, videogames, impressoras 3D, refrigeradores, peças automotivas, jaquetas, vestidos e semijoias.

Os lances iniciais variam entre R$ 200 e R$ 3 mil. Um videogame de última geração tem lance inicial de R$ 700, enquanto um smartphone pode ser adquirido com lance inicial de R$ 320. Para quem busca itens de decoração, há um lote com artigos natalinos e de Halloween, incluindo cortina de LED, lanternas, figuras decorativas e pratos temáticos, por R$ 700.

Além disso, há conjuntos de roupas com lances a partir de R$ 700, e equipamentos de segurança, como câmeras de monitoramento, alarmes residenciais e sensores de movimento, com lances a partir de R$ 800. Outras ofertas incluem um robô aspirador por R$ 440, um kit de internet com roteador antena e suporte por R$ 1.150, e um lote de semijoias com anéis, pulseiras, colares, brincos e pingentes, com lance inicial de R$ 1.760.

