"PÃ¡scoa Encantada" promove doaÃ§Ãµes de ovos de chocolate a paciente internados

Pensando na interação e alegria dos pacientes internados, a o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS/Ebserh) realiza a “Páscoa Encantada” que vai de encontro a comemoração dos 50 anos da instituição.



A iniciativa convida a comunidade a doar ovos de chocolate tamanho 15, incluindo versões zero açúcar e sem lactose, para atender a diferentes restrições alimentares.

As doações podem ser entregues até o dia 15 de abril na Unidade de Comunicação do hospital. A distribuição dos ovos acontecerá no Domingo de Páscoa.

O hospital fica na Av. Sen. Filinto Müller, 355, Vila Ipiranga. Para mais informações, entre em contato com a Unidade de Comunicação pelo telefone (67) 3345-3075.

