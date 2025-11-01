Menu
Passagem de ônibus em Campo Grande sofre reajuste de 6,49%

O reajuste foi realizado no valor da 'tarifa técnica', para órgãos públicos da administração direta e indireta que pagarão R$ 6,57

01 novembro 2025 - 14h31Brenda Assis
Ônibus de Campo GrandeÔnibus de Campo Grande   (Foto: Prefeitura)

A tarifa técnica do transporte coletivo em Campo Grande terá um aumento de 6,49% a partir desta sexta-feira (31).

A decisão foi tomada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), seguindo recomendações do Conselho Municipal de Regulação e Controle Social e determinações judiciais sobre o sistema de ônibus da cidade.

Com o reajuste, a passagem para usuários comuns continua sendo o valor de R$ 4,95, enquanto órgãos públicos da administração direta e indireta pagarão R$ 6,57.

 Em datas especiais, como Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário de Campo Grande, Finados, Natal e Ano Novo, a tarifa terá desconto de 40%, custando R$ 1,98.

A Agereg informou que o reajuste considera os custos operacionais do transporte urbano e busca garantir a manutenção da qualidade do serviço prestado à população.

