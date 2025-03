Passarela do Lago do Amor nÃ£o aguenta "chuvarada" e desaba mais uma vez

A passarela do Lago do Amor, localizada na Avenida Filinto Müller, não resistiu a intensidade das chuvas na tarde desta terça-feira (18), em Campo Grande, e desabou mais uma vez, levando consigo parte da ciclovia e do muro de contenção.

No local onde houve o desabamento, se formou uma cachoeira, levando a água da chuva e outros detritos que flutuavam pela via, que se encontra alagada após as fortes chuvas que atingem Campo Grande desde o início da tarde de hoje.

Essa, no entanto, não é a primeira vez que danos do tipo acontecem. Em janeiro de 2023 - quase 1 ano e meio atrás - parte da avenida desabou, também em decorrência de fortes chuvas na Capital que inundaram a via.

O JD1 entrou em contato com a prefeitura sobre quais ações serão tomadas, principalmente para garantir a segurança de quem passa pelo local, tanto de carro quanto a pé, mas não recebeu resposta até o fechamento da matéria. O espaço segue aberto para posicionamento do Executivo Municipal.

Não se tem informações se houve feridos ou mortos devido ao desabamento da via.

