Passarela do samba está pronta para o primeiro dia de desfile

O primeiro dia de desfile das escolas de samba inicia nesta segunda-feira (24) às 19h em Campo Grande, ao todo serão sete escolas a desfilar na Passarela do Samba, ao lado da Praça do Papa na avenida dos Crisântemos, Vila Sobrinho.

Dezoito jurados de fora de Mato Grosso do Sul vão definir a melhor escola através de notas de 7 a 10. Nove quesitos estarão em julgamento, Bateria, Samba Enredo, Comissão de Frente, Evolução, Fantasia, Enredo, Harmonia, Alegoria e Adereços, Mestre Sala e Porta Bandeira.

Este ano, apenas uma Escola de Samba, a Unidos do São Francisco, não irá desfilar. O presidente, Ale Mahmud Tlaes, enviou ofício a Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande (Lienca CG), com esta informação.

No dia 24, a Associação Recreativa Escola de Samba Mirim, Os Herdeiros do Samba, vai fazer a abertura oficial do desfile. Esta agremiação não disputa o título.

As escolas que irão desfilar são: Grêmio Recreativo Escola de Samba (GRES) Unidos do são Francisco; Unidos do Aero Rancho que irá homenagear a imprensa e falar do futebol de terrão; Cinderela Tradição do Josá Abrão; Unidos do Cruzeiro; Unidos da Vila Carvalho, atual campeã; GRES Igrejinha; GRES Deixa Falar, atual vice-campeã; Os catedráticos do samba e os Herdeiros do Famba, fazem a abertura do desfile

Cada escola tem o tempo mínimo de 50 minutos para se apresentar e máximo de uma hora.

Serviço:

A Passarela do Samba conta com uma área de 900 metros para as escolas de samba, segundo o produtor de estrutura Leandro Nunes, 75 metros quadrados dessa área é destinada à acessibilidade. “É um lugar com rampa, uma área especifica com 4 banheiros especiais para PNE, fora isso mais 32 banheiros’, comentou.

A assessoria do Lienca CG, organizadora do evento diz que já está tudo montado, e que a estimativa de público é de 40 mil pessoas nos dois dias do desfile.

A empresária Maria Antonia, dona da barraca Vitória Regia, montada no local, está ansiosa para começar as vendas. “A organização é boa, quero atender cada vez mais, vendendo meus pasteis, cachorro-quente, X salada, coxinha no copo e espetinho”, anunciou a vendedora.

O JD1 Notícias esteve no bloco na Esplanada Ferroviária acompanhando alguns foliões que começam as festividades mais cedo.

Brena Moreira, 26 anos, acostumada a ir no bloco, levou o marido e o filho de 1 ano para conhecer pela primeira vez. O pai Geovani Lapa, 29 anos, reclama que o bloco já foi melhor nas edições anteriores. “Está virando bagunça porque a mulekada esta perdendo a noção das coisas”, afirmou o folião.

Deixe seu Comentário

Leia Também