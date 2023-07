"Passarela dos Ipês" é inaugurada na Capital

A Plaenge Empreendimentos, em parceria com a prefeitura de Campo Grande, realizou a entrega do novo acesso à ciclovia das ruas Antônio Maria Coelho e Rua Professor Luís Alexandre de Oliveira (Via Park), no fim da tarde desta terça-feira(11), em Campo Grande.

Nomeada de “Passarela dos Ipês”, com tons de roxo e amarelo, a ponte que passa por cima do Córrego Sóter, teve seu projeto publicado inicialmente no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), em 28 de abril de 2021, para ser finalizada até 2025.

Finaliza no mês de junho deste ano, o acesso à passarela ainda não estava em funcionamento, pois aguardava inauguração. Presente na entrega, a prefeita da Capital, Adriane Lopes, citou sobre a mobilidade urbana e o incentivo a prática do ciclismo na Capital.

"Podemos colaborar revitalizando todas as ciclovias, trazendo a parceria agora com a Plaenge, por meio do projeto 'Raizes', inaugurando a passarela, e trazendo a mobilidade. Seguimos avançando e fazendo o bem pelos Campo-grandenses", disse ela ao JD1.

Para a Plaenge, participar desses projetos é sempre importante. "As iniciativas que beneficiam a mobilidade urbana e todo o conceito de sustentabilidade, faz parte do nosso propósito na Plaenge, que é contribuir com o crescimento da cidade, e de uma forma sustentável. Temos o projeto ‘Raizes’ que atuam nessas iniciativas para proporcionar atitudes sustentáveis. Esse projeto por exemplo, foi um grupo que participou e tivemos esse resultado incrível, voltado para os ciclistas", ressaltou a superintendente da Plaenge, Valéria Gabas.

Com a entrega da “Passarela dos Ipês”, ciclistas da Capital poderão fazer o trajeto do Aeroporto Internacional de Campo Grande até o Parque dos Poderes pela ciclovia, sem interrupções.

Prestigiando a entrega da passarela, o vereador Dr. Loester parabenizou a iniciativa da construção do trecho da ciclovia. "Parece ser uma coisa pequena e simples, mas na verdade é algo muito importante. Importante para os ciclistas, para os jovens e trabalhadores que costumam passar por aqui. Essa nova passarela diminui os riscos de acidentes, e faz toda a diferença. Segurança sempre em primeiro lugar", finalizou.

