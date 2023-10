Passe livre! Candidatos do Enem têm até a próxima terça para pedir benefício

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito, prorrogou o prazo para os estudantes solicitarem a isenção do passe para quem for realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Com isso, esse pedido poderá ser feito até o dia 31 de outubro, próxima terça-feira.

Anteriormente, a data limite para a isenção do passe era de até cinco dias úteis antecedentes a data da prova. No caso, para a realização da primeira prova que acontecerá no dia 05 de novembro, o prazo para a solicitação então, seria até hoje, 27 de outubro, visto que dia 02 de novembro é feriado nacional.

Os usuários que forem realizar a prova e quiserem a isenção no transporte, deverão acessar esse link e realizar o cadastramento com os seguintes documentos: cópia comprovante de inscrição do exame; cópia frente e verso do cartão de transporte (cartão estudantil vigente ou cartão cidadão) vinculado ao CPF do candidato; cópia frente e verso do documento de identidade; número do WhatsApp ou e-mail para comunicação do resultado da análise do benefício.

A isenção dá direito a duas passagens gratuitas (ida e volta) para o trajeto residência – local do exame – residência, nos dias 05 e 12 de novembro.

Para quem for solicitar a isenção para o dia 12, o prazo será de até cinco dias úteis antes da data.

