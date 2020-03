Passeata mistura pautas locais e nacionais

Uma passeata convocada pelas redes sociais, mas sem identificação dos autores, aconteceu nesta tarde desta sexta-feira (27), na capital. O objetivo, anunciado na convocação, era protestar em frente à prefeitura contra o fechamento do comércio decretado pelo prefeito Marquinhos Trad para combater o coronavírus, mas o trânsito foi desviado pela Guarda Municipal. Sites que cobriram o inicio do evento, apontaram 100 veículos no início da carreata.

O momento que foi coberto pela reportagem do JD1, foi quando os veículos estavam em frente ao Shopping Campo Grande. A avenida Afonso Pena foi bloqueada pelos manifestantes. A estratégia geralmente é usada por manifestantes, para engrossar o número de carros e fazer imagens. No local do bloqueio, os veículos que seguiam pela Afonso Pena na direção centro Parque dos Poderes, não tinham válvula de escape, ou seja, eram obrigados a permanecer no cortejo

Nesse bloqueio, a fila de carros, se estendia desde o semáforo em frente ao Shopping, até o condomínio Jardins do Jatobá, algumas quadras acima.

Participantes, afirmaram ao JD1, que um grupo de ônibus e novos carros, estava a caminho, mas a reportagem não permaneceu no local para visualizar o tamanho da adesão. Era possível notar que a pauta local, que pede a reabertura do comércio e gritos de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, se misturavam.

O número de carros na região do shopping era nitidamente maior que os 100 visualizados por outras reportagens no início do ato, mas o bloqueio, ao menos naquele local, dificultou uma contagem precisa de veículos participantes, por misturar manifestantes e motoristas comuns, presos em uma área sem saída.

