Paulo Corrêa quer mais ciclovias na região do Parque dos Poderes

O Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa (PSDB), encaminhou ao governo do Estado e à Prefeitura de Campo Grande, projeto solicitando implantação de novos trechos de ciclovia próximo do Parque dos Poderes e do Parque das Nações Indígenas.

O Paulo Corrêa pede urgência na implantação de ciclovia no trecho que se inicia na Avenida Mato Grosso (rotatória com a Via Parque), segue no Parque dos Poderes e contorna o Parque Estadual do Prosa até a Avenida Afonso Pena (rotatória do Corpo de Bombeiros de governo).

“Além dos benefícios à saúde o uso de bicicletas, esta proposição representa um enorme passo em direção a cidades mais justas, mais inclusivas e mais democráticas, representa melhor aproveitamento do sistema viário, com mais segurança e saúde para seus cidadãos, menos estresse, menos congestionamento e menos mortes no trânsito”, alegou Paulo Corrêa.

O parlamentar justifica que o incentivo e a garantia do uso seguro da bicicleta democratizam o deslocamento, aumentando o acesso dos cidadãos às diversas áreas da cidade, de modo que a demarcação de ciclovias contribui para redução de acidentes, além de oferecer mais segurança e conforto para ciclistas.

O presidente da ALEMS foi atendido pelo governo na solicitação que fez pela retomada do projeto Amigos do Parque, que prevê fechamento de uma das vias do Parque dos Poderes aos finais de semana para prática de atividades esportivas, e também apresentou indicação pela reabertura do Parque das Nações Indígenas para que o campo-grandense tenha mais uma opção de exercícios físicos ao ar livre, o que é importantíssimo para saúde, física e mental, especialmente em tempos de pandemia.

Deixe seu Comentário

Leia Também