Paulo Simões fecha atividades da Cidade do Natal nesta segunda

A Cidade do Natal encerra as atividades nesta terça-feira (6) e, para fechar a programação cultural, o cantor regional Paulo Simões se apresenta a partir das 20 horas. As atividades no local terão início às 16h e encerram às 22h.

Com opções de lazer para toda a família, como praça de alimentação, City Tour, casa do Papai Noel, presépio e brinquedos como carrossel, roda gigante e kart, a Cidade do Natal tem atraído milhares de pessoas desde sua abertura.

A programação neste último dia da Cidade do Natal contará também com show de Cosplay que tem encantado as crianças e está programado para iniciar às 21 horas. Personagens como a boneca Lol, Chiquinha, Chaves, Elsa, Homem de Ferro e tantos outros, fazem um verdadeiro show, e envolvem o público presentes com brincadeiras, coreografias e gincanas.

A entrada, assim como as atividades no local, é gratuita.

