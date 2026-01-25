Peão é resgatado após ser pisoteado por cavalo no Pantanal

Um peão teve a clavícula fraturada ao ser desafiado por um cavalo na região do Pantanal da Nhecolândia, em Mato Grosso do Sul, na tarde de ontem, conforme informações do Corpo de Bombeiros. A vítima, de 33 anos, caiu do animal e, na sequência, acabou sendo pisoteada, o que a impediu de se levantar após o acidente ocorrido em uma fazenda da região.

Os primeiros atendimentos foram realizados por uma equipe de bombeiros que chegou ao local em ambulância. Durante a avaliação, foram constatadas suspeitas de fratura na costela direita e na perna direita, além da confirmação da lesão na clavícula.

Devido à gravidade do caso e à dificuldade de acesso à área pantaneira, foi solicitado apoio aéreo por volta das 9h30. Um helicóptero da Marinha do Brasil realizou o resgate e transportou o peão até a cidade, onde a aeronave pousou por volta das 15h04. Em seguida, ele foi encaminhado ao pronto-socorro.

No hospital, o paciente passou por exames de raio-X, recebeu medicação e teve os membros imobilizados. Após os procedimentos, foi liberado. Segundo a equipe médica, apesar do susto, o estado de saúde não era considerado grave.

