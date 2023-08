Pedestre é intubado após ser atropelado e ficar em estado grave na Av. Tamandaré

Um pedestre, não identificado, foi socorrido as pressas para a Santa Casa de Campo Grande, na noite deste domingo (20) após ser atropelado e ficar em estado grave na Avenida Tamandaré, região do bairro São Francisco. Ele foi encaminhado para o hospital, onde permanece intubado em decorrência das lesões sofridas.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a vítima não foi identificada nem pelo Corpo de Bombeiros, nem pela Polícia Militar de Trânsito, pois não foi encontrado nenhum documento e a vítima foi intubada no decorrer do trajeto e também na Santa Casa.

Conforme o registro, testemunhas disseram que viram o homem cambaleando e com uma latinha de cerveja na mão antes de ser atropelado. A motorista de um Fiat Mobi, de 30 anos, acertou o pedestre e permaneceu no local até o atendimento e o trabalho das autoridades.

Ela passou por teste do bafômetro, que deu negativo para ingestão de álcool. A condutora relatou aos policiais que o pedestre tinha invadido a pista repentinamente e não conseguiu desviar ou frear a tempo, provocando o atropelamento.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram pelo local, fizeram todos os levantamentos e registraram a ocorrência como praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

