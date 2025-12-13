Menu
Pedido antigo dos moradores, obra do Shopping Popular chega a 45% em Três Lagoas

Com quase 5.000 m² de área total, o shopping terá 140 lojas

13 dezembro 2025 - 18h30Luiz Vinicius
Obras do Shopping Popular está avançando em Três LagoasObras do Shopping Popular está avançando em Três Lagoas   (Álvaro Rezende)

O Shopping Popular, pedido antigo dos moradores de Três Lagoas, a 326 quilômetros de Campo Grande, chegou a marca de 45% das obras concluídas. O espaço, que teve um investimento de R$ 15 milhões, sendo R$ 10 milhões do Estado, ficará ao lado da Feira Municipal.

Com quase 5.000 m² de área total, o shopping terá 140 lojas, oferecendo um espaço mais moderno e adequado aos comerciantes.

Eduardo Riedel, governador de Mato Grosso do Sul, aproveitou para vistoriar a construção. A demanda é antiga e representa um pedido antigo dos comerciantes, mas da população que espera contar com um local preparado para as compras.

A finalização das obras deve acontecer no próximo ano.

“Quero agradecer em nome dos lojistas pela realização deste projeto e por terem tido esta visão de futuro. Nós estávamos no outro local no sentindo sem apoio e agora deu uma nova motivação aos lojistas”, afirmou Alessandra da Cruz, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Popular.

