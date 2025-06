Pedido de CPI para apurar crise na Santa Casa é protocolado na Câmara

O vereador Rafael Tavares (PL) protocolou, nessa segunda-feira (2), um pedido de abertura de uma Comissão

Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a Santa Casa de Campo Grande, após o hospital ter se recusado a responder a um pedido formal de informações encaminhado pelo Legislativo municipal em 27 de março.

A unidade de saúde passa por uma crise grave, marcada por problemas financeiros, fechamento de setores e ausência de transparência. A proposta da CPI é investigar com profundidade o que tem ocorrido na gestão da Santa Casa, identificar eventuais irregularidades e, se for o caso, apontar os responsáveis.

“Irei apresentar um pedido de CPI porque, aí, não será mais um favor que eles estão fazendo ao responder os nossos requerimentos. Com a CPI, eles serão convocados e terão de responder a todos os questionamentos”, declarou o parlamentar em vídeo nas redes sociais.

Tavares busca o número mínimo de assinaturas exigido para instalação da comissão, que é de dez vereadores.

Com a coleta de assinaturas, o pedido será protocolado junto à presidência da Casa e encaminhado à procuradoria jurídica, que deverá analisar a legalidade e consistência do requerimento antes de seu prosseguimento formal.

