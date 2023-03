O pedreiro Rithely Gonçalves dos Santos, de 31 anos, desaparecido há uma semana em Campo Grande, foi encontrado na manhã desta quarta-feira (29) pela DEH (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios) em bom estado de saúde.

As informações ainda são limitadas, como o bairro e as circunstâncias que a vítima se encontrava. No entanto, a informação é de que ele foi encontrado com vida e bem.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe relatou que ele havia saído na noite do dia 21 em uma motocicleta no bairro Jardim Itamaracá.

A mãe chegou a ligar nas unidades de saúde perguntando sobre a entrada do rapaz, mas recebeu resposta negativa e que não havia nenhuma entrada no sistema com o nome dele.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também