Pelo fim do feminicídio, '#TodosPorElas' terá ação de cidadania na Moreninha

A região das Moreninhas, mais especificamente o Parque Jacques da Luz, receberá no próximo sábado (19), uma ação de cidadania que também envolve o enfrentamento contra o feminicídio através do '#TodosPorElas'.

O evento acontecerá das 8h às 17h, onde reunirá instituições públicas e privadas, além da presença de lideranças comunitárias e representantes da sociedade civil.

Durante todo o dia, o público terá acesso gratuito a atendimentos nas áreas de saúde, assistência jurídica e social, emissão de documentos e orientação profissional, além de rodas de conversa e atividades culturais e educativas para todas as idades. O evento também contará com vacinação antirrábica e agendamento para castração de animais domésticos.

Entre outros serviços disponíveis, estão:

emissão de 2ª via de certidões (nascimento, casamento e óbito)

serviços jurídicos familiares (divórcio, guarda, reconhecimento de paternidade, pensão)

consulta de CPF e CNPJ, e cancelamento de protestos

oferta de vagas de emprego

vacinação contra influenza

treinamento em primeiros socorros

aferição de pressão e bioimpedância

capacitação profissional

cortes de cabelo e serviços de alimentação no local, entre outros

O #TodosPorElas foi idealizado pela desembargadora do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul), Jaceguara Dantas, a campanha busca ampliar o acesso a direitos e serviços essenciais, com foco na proteção das mulheres. Desde sua criação, duas caminhadas já foram realizadas para chamar à atenção do público para a importante questão da violência de gênero.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também