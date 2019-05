Pernambucanas é multada por cobrança indevida e venda casada

A empresa Arthur Lundgren Tecidos, popularmente conhecida como Casas Pernambucanas, foi multada em R$ 125.400,00 pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) pelo acúmulo de 19 notificações de infrações ao Código de Defesa do Consumidor em pouco mais de dois anos.

Em 2018, foram expedidas 13 notificações totalizando 3.120 Uferms ou R$ 85.800,00. As infrações são por causa de cobrança indevida e venda casada, que é quando na aquisição de cartões o cliente é induzido a contratar algum tipo de seguro.

O total de recursos arrecadados com a aplicação de multas por infrações é revertido para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos do Consumidor. A finalidade é a manutenção do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor, com o aprimoramento modernização e interiorização dos órgãos responsáveis por essa política.

