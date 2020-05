"Pessoas estão fazendo até piqueniques durante o toque de recolher", diz Marquinhos

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad, informou na manhã deste sábado (2) que as pessoas foram flagradas fazendo até piquiniques durante o toque de recolher na cidade. De acordo com passados pela prefeito, 595 pessoas foram flagradas desobedecendo o toque de recolher, sendo que, muitas delas, dividiam narguilé e participavam de rodas de tereré.

Anúncio foi feito durante transmissão nas redes sociais. Segundo o prefeito, devido ao aumento de desrespeito ao isolamento social, as equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) irão intensificar as fiscalizações no Altos da Afonso Pena, Lagoa Itatiaia e no mirante do Aeroporto Internacional.

“Cada vez mais as pessoas estão se aglomerando, colocando em risco a vida delas e dos familiares. Elas estão fazendo picnics, rodas de narguilé e tereré. É impressionante como as pessoas ainda não estão cientes da gravidade da letalidade do novo coronavírus. Por favor gente, fiquem em casa, só saiam de casa se necessário e, caso saia, usem máscaras”, orientou.

Sobre o uso obrigatório de máscaras no transporte público que passa a valer na próxima segunda-feira (4), Marquinhos informou que agentes de saúde da prefeitura percorreram os terminais orientando e distribuindo o equipamento de proteção. “Essa recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e Ministério Público Estadual (MPE).Portanto, usar a máscara nas vias respiratória é obrigação”, reforçou.

Oração

Novamente, por meio de Decreto Municipal, a Prefeitura da capital convoca as pessoas participarem de um culto ecumenico de oração das 10h às 11h no próximo domingo (3). “Orem pelas pessoas internadas, hoje no estado temos 9 paciente nessa situação e no país a situação é difícil. Portanto, independentemente da sua fé, orem por esses doentes”, finalizou

