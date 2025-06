Pets ganham dia de luxo gratuito em evento no Pátio Central

O animais de quatro patas e os tutores poderão usufruir de um dia especial no próximo sábado, dia 7 de junho, quando o Pátio Central promove a ação 'Pet Day no Pátio', com serviços essenciais a saúde dos bichinhos, adoção e até momentos de lazer.

A programação conta com a presença do Castramóvel do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), que estará oferecendo coleta de sangue para diagnóstico de leishmaniose, vacinação antirrábica e cadastro para castração. O serviço será ofertado das 8h às 11h.

Além disso, haverá espaço também para a Feira de Adoção 'Anjos da Dani', que ficará à disposição dos apaixonados por animais das 9h às 15h.

E não para por aí. O pátio também contará com um parque de diversões para os pets, com recreação e atividades, consultoria comportamental com especialistas em adestramento e bem-estar animal, com o Deleon Clube Pet, das 10h às 15h.

O evento é gratuito e acontece no primeiro piso em frente a CVC.

Evento: Pet Day no Pátio

Data: 07 de junho

Horário: das 8h às 15h

Local: Pátio Central Shopping – Rua Cândido Mariano, 1380 – Centro

Entrada gratuita

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também