Pets Shops são fiscalizados pelo Procon na Capital

Para proteger os direitos e garantir a segurança dos consumidores e seus animais de estimação, o Procon Municipal de Campo Grande realizou fiscalização em dois Pet Shops da Capital. A ação, que aconteceu na terça feira (7) e quarta feira (8), foi realizada em conjunto com o Conselho Regional de Medicina Veterinária do mato grosso do Sul (CRMV-MS).

A fiscalização teve como objetivo garantir que os estabelecimentos atendam a todas as normas de higiene, saúde e bem-estar animal. Durante a fiscalização foram verificadas diversas áreas do Pet Shop, desde as instalações físicas até os procedimentos adotados para cuidar dos animais.

As equipes analisaram as condições de higiene do local, o vencimento dos produtos oferecidos, a segurança das instalações e a documentação necessária para o funcionamento adequado do estabelecimento. Um dos pontos cruciais da fiscalização foi a verificação de denúncias sobre exercício ilegal da profissão de veterinário e a averiguação de produtos e medicamentos vencidos.

No primeiro dia foi constatada a prática de vacinação por pessoa não habilitada, o que coloca em risco a saúde e o bem-estar dos animais.

Após a fiscalização, o Procon lavrou os autos de infração e constatação aos estabelecimentos, indicando as irregularidades encontradas e dando prazo para que as devidas adequações sejam realizadas e apresentação de defesa no prazo de 10 dias. Caso as irregularidades persistam, o estabelecimento estará sujeito a sanções previstas em lei, como multas e até mesmo a suspensão das atividades.

Deixe seu Comentário

Leia Também