“Pit Stop pela Vida” será realizado terça-feira no terminal Morenão

Equipe do projeto Valorização da Vida, da Rede Municipal de Ensino (REME), em prol da campanha Setembro Amarelo, realizará na terça-feira (10), iniciando por volta das 5h30 o Pit Stop pela Vida, no terminal Morenão. A ação terá panfletagem aos passageiros com material contendo informações sobre depressão e automutilação. O movimento tem por objetivo a conscientização sobre a prevenção do suicídio.

A Escola Municipal Bernardo Franco Baís, localizada no bairro Vila Santa Luiza, foi escolhida para receber a segunda parte da ação, onde a equipe entregará os folders e o Pit Stop com a equipe da Divisão de Esporte, Arte e Cultura (DEAC), e os Doutores da Alegria.

O dia encerra com mais uma panfletagem no terminal Morenão, às 16h30, porém na quarta-feira (11), as ações relacionadas ao Setembro Amarelo continuam com a apresentação da resolução que dispõe sobre normas e procedimentos para implantação do Projeto Valorização da Vida nas escolas da Rede Municipal de Ensino.

O evento será realizado às 08h30, no Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e onde ocorrerá a palestra “depressão e automutilação no contexto escolar”, do psiquiatra Fábio Paes Barreto.

A superintendente de Gestão e Normas da Reme, Alelis Gomes, vai falar sobre o projeto Valorização da Vida e fazer um balanço da ação que já é desenvolvida há um ano em escolas municipais. Também haverá danças e performances realizadas pela equipe da Deac, que alertam para o Setembro Amarelo.

