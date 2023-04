Pitbull é morto após atacar e ferir homem na Mata do Jacinto

Um homem, que não teve a identificação revelada, precisou lutar e muito para conseguir se salvar de mordidas de pitbull, na manhã deste sábado (1°), na travessa Maria de Lourdes Widal Romã, na Mata do Jacinto, em Campo Grande. O animal foi morto durante o ataque pela vítima.

Conforme as informações iniciais, o cachorro chegou a ferir várias regiões do corpo da vítima, que pediu socorro para vizinhos. Em vários momentos, o pitbull permaneceu grudado na perna do homem.

Há a suspeita de ter sido enforcado com uma corrente pela vítima.

O Corpo de Bombeiro esteve pelo local, prestou atendimento para vítima e o encaminhou para uma unidade de saúde na região para tratar dos ferimentos.

O caso teve acompanhamento da Polícia Militar.

