Pitbull mata cãozinho após escapar de residência no Aero Rancho

Um cachorro, da raça pitbull, matou um cãozinho de pequeno porte, sem raça definida, no início da noite desta terça-feira (21) após escapar de uma residência no bairro Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, uma jovem, de 19 anos, estava na calçada acompanhada da sogra, quando percebeu que o cachorro havia escapado da residência de sua vizinha, uma moradora de 48 anos.

O animal avançou na direção da sogra da vítima, mas conforme a gritaria, o cachorro desistiu e permaneceu na rua. Porém, o cachorro de pequeno porte da vítima, saiu do quintal e acabou atacado pelo pitbull.

A Polícia Militar foi acionada após a confusão e encaminhou as duas partes para a delegacia.

O caso foi registrado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também