JD1TV: Plaenge instala a "Passarela dos Ipês" na Antônio Maria Coelho

A Plaenge Empreendimentos, em parceria com a prefeitura de Campo Grande, está finalmente implementando neste domingo (21) a ponte que passará por cima do Córrego Sóter e irá unir a ciclovia das ruas Antônio Maria Coelho e a Via Park.

O acesso à passarela, no entanto, só ficará disponível ao público na segunda-feira (22), já que ainda falta a ligação da estrutura com o pavimento.

O projeto havia sido inicialmente publicado no Diário Oficial da Capital (Diogrande) em 28 de abril de 2021, e visava uma interligar as ciclovias das ruas Antônio Maria Coelho e Antônio Theodorowich com a da Avenida Dr. Fadel Tajher Iunes, já no Parque dos Poderes.

Com a finalização das obras de hoje, ciclistas da Capital poderão fazer o trajeto do Aeroporto Internacional até o Parque dos Poderes a partir de amanhã.

Confira a instalação da passarela:

Deixe seu Comentário

Leia Também