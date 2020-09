Plano de emergência tenta evitar desabastecimento Corumbá

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) deu início a um plano de emergência para evitar que Corumbá e Ladário, cidades no oeste do Estado, enfrentem desabastecimento de água. Segundo o jornal Diário Corumbaense, foram colocados flutuantes com bombas de captação no Rio Paraguai.

Os equipamentos só entrarão em funcionamento se o nível do rio diminuir ainda mais. “Temos um limite, a captação está num lugar onde o leito do rio é mais fundo. Então, a ideia é colocar o flutuante com a bomba que vai bombear água para o poço e o poço bombeia para a estação de tratamento”, explicou o gerente regional da concessionária, Edécio Burguês de Andrade Júnior.

O flutuante com a bomba tem capacidade de coletar 500 mil metros cúbicos de água. “Está chegando outra na semana que vem, que é uma bomba submersível que vai fazer junto com essa outra, a captação de mais água do fundo, se necessário”, destacou o gerente.

Crise

O Rio Paraguai vem registrando a maior seca em 47 anos, ainda conforme o Diário Corumbaense, em Ladário o nível está abaixo de 10 centímetros. Nessa mesma época do ano, o rio normalmente fica acima dos três metros.

A ANA (Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico) está acompanhando de perto a situação, e instalou a Sala de Crise do Pantanal. Desde 2010, a região sofre com pouca chuva, e no ciclo hidrológico de 2019-2020, o período de chuvas chegou a aproximadamente 70% da média esperada entre outubro de 2019 e este ano.

