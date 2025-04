PM atira e mata pitbull que atacava jovem em rua do Coronel Antonino

Um pitbull foi morto a tiros por um subtenente da Polícia Militar, de 51 anos, após atacar um jovem, de 20 anos, na manhã desta quinta-feira (24), na Rua Nacional, no Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o policial estava conduzindo o veículo pela rua, acompanhado da família, quando notou que o jovem estava sendo atacado pelo cachorro.

O jovem estava sozinho, por isso o subtenente desceu do carro e proferiu gritos em direção ao animal, mas ele continuou atacando a vítima e como não houve outra alternativa, o policial disparou duas vezes contra o animal.

Mesmo ferido, o pitbull continuou bastante agressivo e não parou o ataque, com isso, o militar atirou mais vezes contra o animal.

Atingido, o cachorro saiu correndo, mas caiu metros depois, e acabou morrendo. Moradores da rua relataram para o subtenente que o animal sempre ficava solto e que os ataques eram frequentes.

Durante o atendimento da ocorrência, a tutora, de 38 anos, relatou que saiu da casa para ir à padaria e o cachorro escapou pelo portão, como aconteceu outras vezes. Ela ainda disse que o portão está com defeito, mas que chegou a cogitar acionar o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) para levar o cachorro, pois estava dando muito trabalho, mas não chegou a realizar o acionamento.

O jovem atacado sofreu perfurações na perna e precisou de atendimento médico, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a UPA Nova Bahia.

