PMA ganha prêmio de segurança pública por ações com ribeirinhos em MS

A Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul conquistou o primeiro lugar na premiação de Melhor Prática de Segurança Pública do MS de 2024. As ações foram reconhecidas durante cerimônia na quinta-feira (27) da Primeira Assembleia dos Governadores do Brasil Central de 2025, em Brasília.

A iniciativa vencedora foi a 'Expedição de Educação Ambiental no Pantanal', desenvolvida pela 2ª Companhia Independente PMA Corumbá, pertencente ao 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), que percorre mais de 700 km pelo Rio Paraguai, utilizando a embarcação própria denominada "Mitã Rory" (Criança Feliz em guarani).

Durante a expedição, policiais ambientais e parceiros levam educação ambiental e assistência social às comunidades ribeirinhas do Pantanal, promovendo conscientização e sustentabilidade.

A expedição está em sua 9ª Edição e distribuiu mais de 9 toneladas de alimentos e 1.000 mudas de árvores nativas e atendeu mais de 200 crianças em escolas ribeirinhas, levando esperança e reforçando a importância da preservação ambiental !

A equipe que recebeu a premiação foi composta pelo Major PM Diego da Silva Ferreira Rosa, Capitão Kelvin Augusto Rodrigues Valente e Cabo PM Kennia Bethania de Moura Oliveira.

