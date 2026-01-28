Vídeo: Sem 'facecard' - PMA resgata Jiboia 'barrada' no Tribunal de Contas

A Polícia Militar Ambiental do Batalhão de Campo Grande resgatou uma jiboia adulta nas dependências do Tribunal de Contas do Estado, na terça-feira (27). O animal foi encontrado na catraca de acesso do local, pois não tinha cartão de visitas.

O aparecimento de répteis na área é comum devido a área de preservação do Parque do Poderes.

O animal estava em bom estado de saúde, passou por avaliação técnica e foi devolvido com segurança ao habitat natural. A espécie contribui diretamente para a manutenção da cadeia ecológica e para a saúde dos ecossistemas.

A PMA orienta a população que ao encontrar um animal silvestre, não tente capturá-lo. Acione a Polícia Militar Ambiental.



