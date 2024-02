Pneu estoura e atinge funcionário no Nova Campo Grande

Na tarde de hoje (07), em uma borracharia localizada entre a avenida 5 e 26 do bairro Nova Campo Grande, um pneu de caminhão estourou e atingiu um borracheiro.

O funcionário, que não quis se identificar, foi arremessado por cerca de um metro e teve um corte na cabeça. O corpo de bombeiros foi acionado, e levou o rapaz para a Santa Casa.

A causa do acidente não foi identificada. Segundo o proprietário da Borracharia, que também não quis se identificar, o estouro quebrou o vidro da porta do local. Ninguém mais se feriu.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também