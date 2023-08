Poderes se unem e incentivam a prática esportiva em Campo Grande

Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas decidiram se unir para criar uma corrida e o hábito de práticas esportivas, estimulando servidores públicos e população para uma vida mais saudável.

O lançamento oficial da 'Corrida dos Poderes' será no dia 13 de setembro, às 17h30, na Concha Acústica do Parque das Nações Indígenas. As informações sobre locais de inscrições serão apresentadas no dia do lançamento.

Haverá caminhada de 3 quilômetros e corridas com percurso de 5 e 10 quilômetros. Todo mundo pode participar, mesmo quem não é servidor.

O palco do evento não poderia ser outro: o Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian, complexo que abriga as sedes dos poderes em meio à natureza.

Outra corrida no calendário será no Dia do Servidor Público, dia 28 de outubro, com largada no estacionamento da Assembleia Legislativa.

No dia da corrida haverá espaço kids, área gourmet, show e premiações para os participantes.

