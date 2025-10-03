Ponte entre Brasil e Paraguai deve ser concluída até julho de 2026, afirma Riedel

O governador Eduardo Riedel afirmou que a ponte sobre o rio Paraguai, que ligará Porto Murtinho a Carmelo Peralta no Paraguai, deve ser concluída entre os meses de junho e julho de 2026.

“O cronograma que nos passaram indica a finalização entre maio e junho. Passar pela ponte em maio até pode ser possível, mas ela não estará operacionalmente aberta ao público. Isso depende de toda a estrutura da Receita Federal, Polícia Federal e demais órgãos”, explicou.

Riedel destacou que o Estado tem mantido diálogo constante com o Governo Federal para viabilizar a parte burocrática e estrutural necessária ao funcionamento da travessia. “Estamos conversando bastante com a União. A ministra Simone Tebet esteve conosco, o Itamaraty também está envolvido. É uma articulação permanente para garantir que, além da obra física as estruturas federais estejam prontas”, afirmou.



O governador também comentou sobre as oportunidades de investimentos que a ponte deve atrair, ressaltando a competitividade do Paraguai em determinados setores. “O país tem um sistema tributário que torna algumas indústrias mais competitivas. Hoje mesmo foram anunciados investimentos daqui para lá, e isso mostra o potencial dessa integração”, completou.



