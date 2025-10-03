Menu
Menu Busca sexta, 03 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Ponte entre Brasil e Paraguai deve ser concluída até julho de 2026, afirma Riedel

Governador destaca avanço da obra e articulação com o Governo Federal para garantir estrutura aduaneira

03 outubro 2025 - 08h22Sarah Chaves
Governador Eduardo RiedelGovernador Eduardo Riedel   (Roberta Martins)

O governador Eduardo Riedel afirmou que a ponte sobre o rio Paraguai, que ligará Porto Murtinho  a Carmelo Peralta no Paraguai, deve ser concluída entre os meses de junho e julho de 2026. 

“O cronograma que nos passaram indica a finalização entre maio e junho. Passar pela ponte em maio até pode ser possível, mas ela não estará operacionalmente aberta ao público. Isso depende de toda a estrutura da Receita Federal, Polícia Federal e demais órgãos”, explicou.

Riedel destacou que o Estado tem mantido diálogo constante com o Governo Federal para viabilizar a parte burocrática e estrutural necessária ao funcionamento da travessia. “Estamos conversando bastante com a União. A ministra Simone Tebet esteve conosco, o Itamaraty também está envolvido. É uma articulação permanente para garantir que, além da obra física as estruturas federais estejam prontas”, afirmou.

O governador também comentou sobre as oportunidades de investimentos que a ponte deve atrair, ressaltando a competitividade do Paraguai em determinados setores. “O país tem um sistema tributário que torna algumas indústrias mais competitivas. Hoje mesmo foram anunciados investimentos daqui para lá, e isso mostra o potencial dessa integração”, completou.
 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ministra Simone Tebet
Cidade
Rota: Ponte alternativa sobre o Rio Apa pode ser viabilizada pela Itaipu Binacional
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Justiça
Homem enfrenta júri em Campo Grande por matar amigo da ex em bar
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital
Campo Grande realiza primeiro censo da população em situação de rua
Cidade
Campo Grande realiza primeiro censo da população em situação de rua
Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Leite para recém-nascidos volta a ficar em baixa e Humap-UFMS pede doações
Cidade
Leite para recém-nascidos volta a ficar em baixa e Humap-UFMS pede doações
Gabriel foi atingido por vários tiros
Justiça
Execução de Gabriel Jordão no bairro Moreninha tem reviravolta na Justiça
Público se credenciando na entrada do evento
Cidade
Na 3ª edição, EmpreendeFest começa com entrada gratuita, reunindo palestrantes nacionais
Bebidas com metanol já matou uma pessoa e 4 segue em investigação
Cidade
Abrasel orienta empresários de MS sobre como identificar bebidas adulteradas
Corpo da vítima encoberto por lona
Justiça
Júri condena homem a 10 anos por matar adolescente a pauladas em Campo Grande

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Imagem ilustrativa
Cidade
JD1TV: Vereador alerta sobre presença de onça-pintada com filhotes em bairros da Capital