Ponte na Fernando Corrêa e acesso ao São Julião serão liberados amanhã

A ponte sobre o córrego do Prosa, na Fernando Corrêa da Costa, e a Rua Lino Vilachá, que dá acesso ao Hospital São Julião, terão as pistas liberadas nesta sexta-feira (26). As duas vias passaram por obras de reestruturação e reparo após danos causados pela chuva.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), na Fernando Correa a obra já se encontra em estágio avançado permitindo a liberação da pista. No local foram executados o reaterro do acesso à ponte, concretagem aos pés das cortinas de contenção do aterro e do leito do rio sob a ponte, além da colocação de sacos de areia para contenção dos taludes do córrego.

Foi necessário também o remendo da capa asfáltica sobre a zona asfaltada. Essas intervenções tornaram possível a reabertura da ponte, com a devida segurança para os motoristas e pedestres que transitam pela região. Na próxima semana também será executado o recapeamento de todo o cruzamento entre a Rua José Antonio e a Avenida Fernando Corrêa da Costa.

No mesmo dia, o acesso ao hospital também terá sua mobilidade de volta, após passar por limpeza da bacia de contenção existente no local, reparo e reestruturação da área erodida, construção de rede de drenagem para aumentar a vazão de águas pluviais e a recuperação da pista de rolamento. Assim, a pista já oferece a segurança necessária para sua reabertura.

Deixe seu Comentário

Leia Também