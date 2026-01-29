População poderá participar da construção da programação do Festival de Inverno de Bonito

A população de Bonito terá a oportunidade de ajudar a definir os rumos de um dos maiores eventos culturais de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura realiza, no dia 20 de fevereiro, às 19h, na Câmara Municipal, a Audiência Pública do Festival de Inverno de Bonito, abrindo espaço para que moradores contribuam diretamente com sugestões, ideias e propostas para a próxima edição do evento.

O encontro é voltado a artistas, produtores culturais, comerciantes e cidadãos interessados em colaborar com a construção do festival, que há anos se destaca no cenário estadual por unir cultura, turismo e desenvolvimento econômico. A proposta é ouvir a comunidade para que a programação reflita as expectativas da população e fortaleça a identidade cultural do município.

Durante a audiência, os participantes poderão opinar sobre diferentes aspectos do festival, desde a programação artística até a organização do evento. A iniciativa busca garantir que o Festival de Inverno continue crescendo de forma participativa, valorizando talentos locais e ampliando o diálogo entre poder público e sociedade.

Consolidado como um dos principais eventos do calendário cultural e turístico do Estado, o Festival de Inverno de Bonito atrai visitantes de diversas regiões e movimenta a economia local. Ao abrir espaço para a escuta da população, a administração municipal reforça o compromisso com a transparência e com a construção coletiva de políticas culturais.

A Prefeitura destaca que a participação popular é fundamental para que o festival represente, de fato, os valores e interesses dos bonitenses. A contribuição da comunidade ajuda a fortalecer a cultura local, valorizar os artistas e aprimorar, a cada edição, um evento que já é referência em Mato Grosso do Sul.

