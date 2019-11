Por R$ 2,8 mi, empreiteira continuará obra no bairro Cidade Morena

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria

A empreiteira Kapa Construções venceu a licitação para executar as obras de drenagem e controle de enchentes no bairro Cidade Morena, obra que chegou a ser iniciada em 2014, mas acabou interrompida porque a empreiteira pediu rescisão do contrato. A proposta vencedora representou uma redução de R$ 748,1 mil (23,29%) sobre o preço de referência.

A homologação da concorrência foi publicada na edição desta quarta-feira (27) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

O projeto presume a implantação da 1.275,95 metros de tubos para captar a enxurrada que alaga casas localizadas onde não há asfalto em ruas como a Jaguariúna, Israelândia e Buenópolis, e fica empoçada na parte asfaltada do bairro, onde as bocas lobo estão desativadas.

O problema é que falta tubulação para escoar as águas pluviais até o córrego Gameleiras, já nos fundos do residencial Novo Século.

O serviço começou a ser feito às margens da Gury Marques, na altura da tubulação já existente, que atravessa a avenida e termina numa dissipadora onde a enxurrada deságua no córrego Gameleira.

Na área escavada serão colocadas pedras para estabilização do solo, feito o aterro para a colocação de 223,16 metros de galerias celulares e uma estrutura de concreto que pesa 25 toneladas cada uma.

A tubulação será instalada nas ruas Salmorão, Israelândia, Ubirajara Guarani, Jaguariúna, Floreal, Inconfidentes, Travessa Manoel José de Toledo e Buenópolis. Esta drenagem receberá as águas pluviais da parte asfaltada do bairro e acabará com problemas de alagamentos que são rotineiros nesta região não pavimentada.

Já as galerias projetadas para a Buenópolis vão captar as águas pluviais que descem pela rua Minas Novas.

