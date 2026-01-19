Menu
Menu Busca segunda, 19 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Cidade

Potabilidade da água em Campo Grande supera média nacional

A Capital alcançou 99,22% de qualidade, enquanto outras cidades registram índices próximos de 19%

19 janeiro 2026 - 11h25Sarah Chaves, com assessoria
Nos testes laboratoriais são verificados mais de 80 parâmetros de qualidadeNos testes laboratoriais são verificados mais de 80 parâmetros de qualidade   (Divulgação )

Enquanto em muitas cidades brasileiras a água distribuída à população ainda apresenta índices baixos de potabilidade, Campo Grande se destaca no cenário nacional pela qualidade da água que chega às torneiras. Em comparação com municípios onde a potabilidade média gira em torno de 19%, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a Capital sul-mato-grossense alcançou um índice médio de 99,22% ao longo de 2025.

Esse desempenho é resultado de um conjunto de ações que envolvem rigor técnico no tratamento, investimentos contínuos em tecnologia, monitoramento permanente, preservação dos mananciais e ampliação da infraestrutura. Ao longo de 2025, o sistema de abastecimento foi acompanhado por meio de 300 pontos de coleta espalhados pela cidade. Nesse período, foram analisadas 76.934 amostras, totalizando 520.978 parâmetros avaliados, todos dentro das exigências do Ministério da Saúde.

Os dados integram o Relatório Anual da Qualidade da Água 2025, elaborado conforme o Decreto nº 5.440/2005, que garante transparência e acesso às informações pelos consumidores. As análises são realizadas no laboratório da Águas Guariroba, acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE/Inmetro), o que assegura precisão e confiabilidade técnica nos resultados.

Nos testes laboratoriais são verificados mais de 80 parâmetros de qualidade, conforme a Portaria nº 888 do Ministério da Saúde, incluindo controle de cloro, pH, turbidez e ausência de coliformes. “As análises confirmam que a água fornecida apresenta cloro na medida adequada, pH ideal e elevados padrões de potabilidade, o que permite o consumo direto da torneira com total segurança”, afirma Vera Lucia Sandim, coordenadora do Laboratório de Água da concessionária.

Além do tratamento rigoroso, a preservação ambiental é parte do processo. A concessionária mantém projetos de proteção dos mananciais, como os córregos Guariroba e Lageado, além do uso de poços profundos. Em 12 anos, já foram produzidas mais de 700 mil mudas de árvores nativas do Cerrado, utilizadas na recuperação de áreas próximas às nascentes.

Antes de chegar às casas, a água percorre uma complexa estrutura formada por quase 4 mil quilômetros de rede, estações de tratamento, reservatórios e sistemas de bombeamento, operando com monitoramento contínuo. Mais de 20 profissionais, entre biólogos, químicos, farmacêuticos e técnicos, atuam diariamente na coleta e análise das amostras em todas as etapas do abastecimento.

Os resultados das análises são divulgados mensalmente na fatura e no site da concessionária. Anualmente, todos os clientes recebem em casa o Relatório da Qualidade da Água, com o resumo das análises dos últimos 12 meses.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os dados foram coletados entre 12 e 13 de janeiro de 2026.
Cidade
Variação no preço dos combustíveis garante desconto de até R$ 32 na Capital, aponta Procon
A Energisa avaliará os danos internos no condomínio
Cidade
Pane elétrica em poste de luz provoca apagão e mobiliza moradores de condomínio
Atendimento para exames médicos no Detran-MS
Cidade
Exames médicos e psicológicos da CNH terão redução de preço
Foto: Divulgação/TCE-MS
Cidade
Servidores do TCE-MS têm prazo para abrir conta no Bradesco
Deusa da Justiça, monumento no fórum de Campo Grande -
Justiça
Mulher que tentou matar o ex a facadas em Campo Grande pega dois anos de reclusão
Menina sofria violência sexual -
Polícia
Pai é preso em Campo Grande acusado de assediar sexualmente a filha de 13 anos
Contribuintes lotam centram de atendimento e apontam discrepância
Cidade
Decisão arrastada sobre taxas frustra expectativa de redução do IPTU 2026
Imagem ilustrativa
Cidade
Lei que proíbe corte de água em casas com pacientes terminais ou acamados é sansionada
Exemplo de cemiterio vertical que é feito em Manaus
Cidade
Para otimizar espaço, prefeitura autoriza cemitérios verticais em Campo Grande
A campanha já beneficiou mais de 320 mil pessoas por meio do programa Mesa Brasil
Cidade
Ação de Shopping da Capital beneficia mais de 200 crianças com 5 toneladas de alimentos

Mais Lidas

Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima
Carro ficou marcado com os tiros
Polícia
AGORA: Atentado deixa carro crivado de balas e duas pessoas feridas na Nhanhá
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Polícia
Adolescente é apreendido com droga e dois são presos por tráfico na Capital
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos
Polícia
Criminosos são presos no Jardim São Lourenço após roubarem carro e serem perseguidos