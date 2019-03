Praça Ary Coelho está fechada para manutenção

Da redação com informações da assessoria

A Praça Ary Coelho, localizada no centro de Campo Grande, ficará fechada nesta segunda-feira, dia 25, até às 16 horas. O motivo é o cronograma de manutenção, que prevê o fechamento da área uma vez ao mês para que seja realizada manutenção dos equipamentos e limpeza geral da praça, incluindo banheiros.

De acordo com a administração da área, também será limpo o porão do Chafariz, para evitar a criação do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue e outras doenças.

