Praça dos Imigrantes será reformada pela Prefeitura

Ainda no mês de julho, a Praça dos Imigrantes, localizada no quadrilátero formado pelas ruas Rui Barbosa, Barão de Melgaço, Joaquim Murtinho e Rua dos Imigrantes, passará por reforma.

O espaço público é dedicado à comercialização de artesanatos é gerenciado pela Associação dos Artesãos e pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). A revitalização do local é aguardada há 22 anos.

O projeto da reforma foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e contará com a revitalização dos estandes, novo calçamento do piso, substituição da rede elétrica, reforma dos banheiros e construção de mais outros dois, além de uma copa para melhor atender as necessidades dos artistas que ali expõem. Estão previstas também adequações para acessibilidade nas rampas para pessoas com deficiência.

Para a secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, reforma da Praça dos Imigrantes é importante tanto para a preservação da memória da nossa capital. "Trata-se de um local emblemático da nossa história, quanto para atender as necessidades dos nossos artesãos e garantir um espaço seguro e acessível para nossos visitantes”, afirmou.

Espaço Histórico

A Praça dos Imigrantes é palco da história de Campo Grande desde 1.888, quando sediava casamentos, desfiles, e servia de estacionamento para carros de boi. Em 1.912, a Praça recebeu a denominação de Costa Marques, em homenagem ao Governador do Estado que, pela primeira vez, visitava o povoado.

Com o passar dos anos, ficou conhecida como Praça dos Imigrantes, enaltecendo a dedicação e a obra de pessoas de todas as partes do mundo que escolheram Campo Grande para viver. Em 2.000, a praça foi totalmente revitalizada e adaptada para funcionar também como Feira dos Artesãos.

