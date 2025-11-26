Menu
Praça Preto Velho passará por revitalização com investimento de R$ 508 mil

A revitalização inclui melhorias na quadra poliesportiva, playground, estação de ginástica, redário, calçadas acessíveis e paisagismo

26 novembro 2025 - 15h50Taynara Menezes
As propostas podem ser enviadas até 7h44 do dia 11 de dezembroAs propostas podem ser enviadas até 7h44 do dia 11 de dezembro   (Foto: Divulgação)

A Praça Preto Velho, no Jardim Paulista, em Campo Grande, será totalmente reformada com investimento de R$ 508.676,77. A revitalização inclui melhorias na quadra poliesportiva, playground, estação de ginástica, redário, calçadas acessíveis e paisagismo, além de instalação de bancos e bebedouro, ampliando a funcionalidade e a acessibilidade do espaço.

O processo licitatório será conduzido pela Secretaria Especial de Licitações e Contratos (SELC) e atende à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP). O projeto contempla demolição e reconstrução do piso da quadra poliesportiva, instalação de traves e tabelas de basquete, pintura, demarcação oficial das áreas de jogo e reforma do alambrado.

No playground, estão previstos piso adequado com drenagem, instalação de brinquedos seguindo normas de segurança e construção de passeio em concreto nivelado. A estação de ginástica receberá piso em concreto e equipamentos de aço e eucalipto tratado, incluindo barras paralelas e banco abdominal inclinado. Já o redário contará com arcos metálicos, pintura protetiva e integração paisagística.

As calçadas e caminhos serão reformados com preparação do solo, argamassa, drenagem e acabamento nivelado. A infraestrutura de apoio inclui construção de bebedouro em alvenaria revestido com granito, instalação de bancos estruturados e rampas acessíveis conforme a NBR 9050, além do plantio de mudas de ipês com pelo menos 2 metros de altura.

As propostas podem ser enviadas até 7h44 do dia 11 de dezembro, com abertura da sessão de disputa marcada para 7h45, pelo portal de compras da Prefeitura. O edital completo está disponível no Portal de Compras, PNCP e Portal da Transparência.

A empresa vencedora será responsável por fornecer mão de obra, materiais e equipamentos, seguindo normas técnicas da ABNT, legislação ambiental e Código de Obras do Município, garantindo a qualidade dos serviços conforme a NBR 17170:2022.

 

