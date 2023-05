Praia é o que falta na Capital, diz pesquisa Ranking

Levantamento realizado pela Ranking Comunicação e Pesquisa, aponta que praia, é o que falta na Capital-Sul-Mato-Grossense. Na cidade onde a maior parte do ano é de muito calor, 25% dos campo-grandenses entrevistados, acreditam que a calmaria do mar, seria o melhor lazer para as horas de descanso com a família e os amigos.

Diante do questionário, não faltou também, o anseio por recapeamento asfáltico das ruas, com desejo de 13.5% do público na segunda posição, e término de obras paradas na quarta posição, para 9% dos abordados.

Enquanto isso, em terceiro lugar da categoria de coisas que 'faltam em Campo Grande', 10.25% dos moradores, acreditam que a cidade morena precisa de local para shows e eventos, e 3.5 pontos percentuais, desejam mais parques temáticos para curtir os dias de folgas.

Na mesma seara, a população revelou que o Shopping Campo Grande, é o lugar onde mais costuma passear com a família, sendo 22% do público.

Em seguida, a segunda melhor atração, é considerada o Parque das Nações Indígenas, localizado no Parque dos Poderes. Além do complexo de área verde e contato com a natureza, o lugar é opção para quem gosta de caminhar, correr, andar de bicicleta e levar os filhos para se divertirem aos fins de semana, e conta com adesão de 15.5% dos entrevistados.

Ponto turístico tradicional em Campo Grande, por reunir tudo o que se possa imaginar em um espaço gastronômico, a Feira Central aparece no terceiro degrau das principais opções do que fazer na Capital, com 12,5 pontos percentuais. O Ranking entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 10 e 15 de maio.

Deixe seu Comentário

Leia Também