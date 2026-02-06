Prazo de inscrições do Fies chega ao fim nesta sexta-feira

Encerra às 23h59 (de Brasília) desta sexta-feira (6) o prazo de inscrição para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2026. O programa, mantido pelo Ministério da Educação (MEC), permite o financiamento de mensalidades em cursos superiores de instituições privadas com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).

Nesta edição, o MEC oferta mais de 112 mil vagas distribuídas entre 1.421 instituições de ensino superior, que contemplam 19.834 cursos em todo o país.

Inscrições

A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior , com login na plataforma Gov.br. O candidato precisa informar um e-mail pessoal válido para acompanhamento do processo.

Cada participante pode escolher até três opções de curso, com possibilidade de alteração até o fim do prazo. No entanto, a pré-seleção ocorrerá para apenas uma opção, considerando curso, turno, local e instituição.

Durante a inscrição, é obrigatório informar dados do perfil do candidato, como etnia/cor, se é quilombola, pessoa com deficiência (PCD) e se já concluiu ou não o ensino superior.

Quem pode participar

Podem concorrer às vagas do Fies candidatos que tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010, com média mínima de 450 pontos nas provas e nota diferente de zero na redação.

Também é exigida renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa, o equivalente a R$ 4.863 em 2026. Para vagas destinadas a pessoas com deficiência, será necessário apresentar laudo médico com o respectivo código da Classificação Internacional de Doenças (CID).

Classificação e Fies Social

A classificação será feita com base na nota do Enem, respeitando tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

O edital reserva 50% das vagas para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50) e inscrição ativa no Cadastro Único (CadÚnico). Esses candidatos, enquadrados no Fies Social, poderão solicitar financiamento integral, com cobertura de até 100% das mensalidades. Caso haja divergência nas informações de renda, a instituição poderá exigir documentação complementar.

Resultado e lista de espera

O resultado da chamada única será divulgado em 19 de fevereiro. Os pré-selecionados deverão complementar a inscrição entre 20 e 24 de fevereiro, no sistema Fies Seleção.

Quem não for convocado nesta etapa será incluído automaticamente na lista de espera, com pré-seleções previstas entre 26 de fevereiro e 10 de abril, conforme disponibilidade de vagas.

