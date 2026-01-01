Prazo para garantir 15% de desconto no IPVA 2026 termina na segunda-feira em MS

Proprietários de veículos em Mato Grosso do Sul têm até segunda-feira (5) para garantir o desconto de 15% no pagamento à vista do IPVA. Os boletos começaram a ser distribuídos pelos Correios e também estão disponíveis no portal da Sefaz.

O Governo do Estado manteve o benefício, considerado um dos maiores do país, a média nacional varia entre 3% e 10%. O decreto publicado no Diário Oficial também fixa o vencimento da cota única e da primeira parcela para o mesmo dia 5.

Quem optar pelo parcelamento poderá pagar em até cinco vezes, com vencimentos em 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio de 2026. O valor mínimo é de R$ 30 para motos e R$ 55 para os demais veículos.

Além do desconto, o Estado mantém imunidades e isenções para diversas categorias, como veículos oficiais, tratores, táxis, ambulâncias, veículos com mais de 15 anos e GNV, além de benefícios para PCD e redução para frotistas e veículos de carga.

O boleto pode ser emitido online pelo site da Sefaz: www.sefaz.ms.gov.br.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também