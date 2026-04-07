Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado

A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) prorrogou até o dia 16 o prazo de inscrições para o processo que vai selecionar beneficiários de 80 unidades do Residencial Nova Bahia, em Campo Grande. O sorteio, que estava previsto para o dia 6, foi adiado e ainda não tem nova data definida.

A decisão foi tomada após atualização dos critérios do programa Minha Casa, Minha Vida, especialmente na Faixa 1, publicada pelo Ministério das Cidades. A medida exigiu adequações técnicas e jurídicas por parte da Agehab para garantir a regularidade e transparência do processo.

A nova data do sorteio será divulgada nos canais oficiais do Governo do Estado. Até lá, a orientação é que os interessados realizem a inscrição dentro do prazo. Todo o processo de cadastramento pode ser feito direto no site da Agehab, clicando na aba 'Solicitar inscrição para participação nos programas habitacionais'.

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