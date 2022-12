Prazo para pagar inscrições de residência médica termina nesta sexta

Termina nesta sexta-feira (30) o prazo para pagar a taxa de inscrição do programas de residência médica e multiprofissional em Saúde da Família da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). As provas estão previstas para serem realizadas no dia 05 de fevereiro de 2023.

No Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade da Sesau estão sendo ofertadas 39 vagas com bolsa de R$ 12.641,26.

Já para o programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família estão sendo oferecidas 47 vagas voltadas a profissionais graduados em Educação Física (bacharelado), Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. A bolsa é de R$ 4.106,09.

A relação dos inscritos e todas as etapas previstas no edital devem ser acompanhadas pelo site.

