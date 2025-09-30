Menu
Prazo para quitar licenciamento de veículos com placas de final 3 e 9 termina hoje

Após o vencimento, o valor aumenta para R$ 309,40

30 setembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius
Licenciamento é para placas de final 9   (Rodrigo Maia/Detran-MS)

Os proprietários de veículos com placas de final 3 e 9 têm até 30 de setembro para regularizar o licenciamento anual em Mato Grosso do Sul. A taxa, calculada com base na Uferms, é de R$ 238,36 para quem pagar dentro do prazo. Após o vencimento, o valor aumenta para R$ 309,40.

De acordo com dados do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), o universo de veículos com placa de final 3 chega a 194.655 no Estado. Destes, 69.487 circulam em Campo Grande e 125.168 estão registrados no interior. Já os veículos com final 9 somam 196.377, sendo 69.859 na Capital e 126.518 no interior.

O pagamento pode ser feito pelo portal Meu Detran, aplicativo Detran-MS ou nas agências do Detran-MS. Após o pagamento, o motorista deve emitir o CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Quem não regularizar o licenciamento até a data limite comete uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, e 7 pontos na carteira, além da remoção do veículo.

Esse é o penúltimo mês do calendário anual de licenciamento em Mato Grosso do Sul.

