Precisando dos serviÃ§os? CastramÃ³vel estarÃ¡ no Bosque dos IpÃªs neste sÃ¡bado (22)

O CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) estará no Shopping Bosque dos Ipês com o Castramóvel neste sábado (22). A ação levará atendimento gratuito para cães e gatos, além de uma exposição educativa sobre os cuidados com animais peçonhentos.

Vale ressaltar que o atendimento será por ordem de chegada, das 14h às 17h, na portaria A, na área externa, no acesso do 1º piso, em frente à Praça Central.

Confira os serviços que estarão disponíveis:

• Vacinação contra raiva para cães e gatos;

• Coleta de sangue para diagnóstico rápido de Leishmaniose Visceral Canina;

• Acolhimento de denúncia de maus tratos de animais;

• Cadastro para castração de cães e gatos.

Para a castração, o CCZ exige que o tutor tenha renda máxima de até 3 salários mínimos. Não é necessário trazer o animalzinho para fazer o cadastramento. Ao lado do Castramóvel, será montada uma pequena área de exposição com insetos e animais peçonhentos. Nesse local, os técnicos farão orientações de cuidados preventivos e orientação em caso de acidentes.

Para as crianças, haverá pinturinha facial e pinturinha artística de morcego, gatinhos e outros animais, além da exposição com curiosidades de modelos didáticos de Morcego e Flebotomínio. Todos os visitantes receberão folhetos com informações sobre o CCZ e os serviços prestados.

O Bosque é petfriendly

O acesso de animais de estimação é permitido. São bem-vindos: cães de médio e pequeno porte. Todos devem utilizar guia curta e não é permitido ingressar ou circular com cães de grande porte ou cães de guarda nas dependências do shopping. Já no interior das lojas, o acesso de animais fica a critério de cada operação. Nos corredores, há displays com saquinhos cata caca gratuitos. E na Praça de Alimentação, há uma área reservada para que os tutores possam fazer suas refeições acompanhados por seus pets.

Serviço

Castramóvel;

Sábado (22);

Das 14h às 17h - por ordem de chegada;

Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796.

