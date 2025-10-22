Menu
Preço de corrida por aplicativo dispara com ausência de ônibus em Campo Grande

Transporte público só começou a operar depois das 6h, pegando vários passageiros de surpresa

22 outubro 2025 - 06h30Luiz Vinicius     atualizado em 22/10/2025 às 06h33
Ônibus ficaram nas garagens logo cedoÔnibus ficaram nas garagens logo cedo   (Reprodução/Instagram/@passeandoemcampogrande)

Os preços das corridas pelos mais variados aplicativos dispararam na manhã desta quarta-feira, dia 22 de outubro, com a ausência de ônibus nas ruas de Campo Grande.

Conforme levantado pelo JD1 Notícias com algumas pessoas, as corridas dobraram de valor e outras até triplicaram de preço de um determinado endereço para outro.

Os trabalhadores precisaram se desdobrar para conseguir se deslocarem até os respectivos trabalhos, mas também contar com a sorte de achar uma corrida com um preço acessível.

Conforme noticiado anteriormente, passageiros e até motoristas foram pegos com a decisão de suspensão momentânea dos ônibus, que teria partido, inicialmente, do sindicato dos motoristas. As garagens amanheceram com os portões fechados e os terminais sem ônibus.

A informação era que a circulação dos ônibus voltaria ao normal apenas depois das 6h ou até mesmo, 6h30.

