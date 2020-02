Confira as alterações que ocorrerão nas linhas de ônibus

Campo Grande terá a partir desta quinta-feira (6), mais duas linhas de ônibus, e outras alterações feitas pelo Consórcio Guaicurus em parceria com a prefeitura.

As mudanças são de acordo com o parâmetro de uma pesquisa de Origem e Destino realizada pelo Consórcio Guaicurus entre os meses de novembro e dezembro com mais de 62 mil passageiros, com o objetivo de aumentar a frequência de ônibus.

As entrevistas consistiram na contagem de embarques e desembarques no interior de todos os terminais e ao longo dos itinerários das linhas troncais e alimentadoras.

Os bairros Paulo Coelho Machado, Los Angeles, Centro-Oeste, Marajoara, Vespasiano Martins, Canguru, Uirapuru e Bálsamo serão os primeiros a se beneficiar das melhorias que serão implementadas.

De acordo com o diretor presidente da Agência Municipal de Tranporte e Trânsito (Agetran), este trabalho permitiu aos técnicos obter um raio-x completo do Sistema Municipal de Transporte Coletivo (SMTC).“Embasamos mudanças relevantes, que permitirão otimizar toda a infraestrutura existente, para garantir aos mais de 8 milhões de passageiros mensais transportados mais agilidade, conforto e economia de tempo entre as viagens”, frisa.

Os novos itinerários, que começam agora no dia 6 de fevereiro, foram pensadas após o processamento de todos os dados, em softwares especializados, e o cruzamento com os dados da Pesquisa O/D anteriormente entregue pelo Consorcio Guaicurus à Prefeitura, principal desejo da grande maioria, conforme constatou a pesquisa.

Alterações

- 075 – Guaicurus / Term. Gal. Osório via Term. Hércules Maymone – passa a operar direto pela Rua Ceará, de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, não integrando no Term. Morenão;

- 077 – Será incorporada pela linha 070;

- 088 – Será incorporada pela linha 061;

- 089 – Guaicurus Expesso – mantém itinerário com operação compartilhada com as novas linhas 114 e 116;

- 105 – Paulp Coelho Machado – passa a operar em sentido único, de segunda a domingo, em tempo integral;

- 106 – Será incorporada pela linha 117;

- 107 – Centro Oeste/Bálsamo – incorporou a linha 113;

- 108 – Los Angeles/ Guaicurus – passa a operar de segunda a sexta após às 19h00, sábados após às 14h00, domingos e feriados em tempo integral;

- 109 – Vespasiano Martins / Uirapuru – opera de segunda a domingo em sentido único em tempo integral;

- 113 – Será incorporada pela linha 107;

- 114 – Paulo Coelho Machado / Centro via Term. Guaicururs – vai operar de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, e a partir do Term. Guaicurus tem o mesmo itinerário Expresso da linha 089;

- 116 – Los angeles / Centro via Term Guaicurus – vai operar de segunda a sexta das 5h00 às 19h00, aos sábados das 5h00 às 14h00, e a partir do Term. Guaicurus tem o mesmo itinerário Expresso da linha 089;

- 117 – Ramez Tebet/ Cohab – incorporou a linha 106 e opera todos os dias em tempo integral;

- 141 – Paulo Coelho Machado / Term. Guaicurus via Rua Catiguá – vai operar de segunda à sexta após as 19h00, sábados após às 14h00, domingos e feriados em tempo integral;

- 518 – VIivendas do Parque / Term. Hércules Maymone – incorporou parte do itinerário da linha 075 todos os dias em tempo integral.

