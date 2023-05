Adriane entrega R$ 115 mil em prêmios do "Nota Premiada Campo Grande"

Foi entregue nesta terça-feira (9), ao todo R$ 115 mil em prêmios do 1° Sorteio da “Nota Premiada Campo Grande”, com 11 ganhadores que emitiram cupons de Notas Fiscais de Serviço (NF-Se) em janeiro, fevereiro e março de 2023

O programa visa incentivar a emissão do documento fiscal por meio de distribuição de prêmios. A promoção abrange todas as NFS-e emitidas pelos prestadores de serviços de Campo Grande. Segundo a secretária municipal de Finanças, Márcia Okama, a Nota Fiscal Premiada tem como lema, “Você ganha e a cidade cresce”, sendo um incentivo à população para que eles possam exercer seu poder de cidadania. “Eles precisam pedir a nota fiscal e através dela nós fazemos a arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS), com isso, a estimativa de crescimento é de 15% a 20% com relação a arrecadação a partir de pedidos de notas fiscais referentes a serviços", explicou.

A prefeita Adriane Lopes destacou investimento feitos a partir da arrecadação da nota. "A emissão da nota incentiva que os cidadãos continuem pagando seus impostos, mas que também contribua com o crescimento de Campo Grande, porque a gente investe na cidade com recursos dos nossos impostos, como por exemplo com os tapa buracos, reforma de escolas e postos de saúde", frisou.

Foram sorteados três prêmios de R$ 20 mil, três de R$ 10 mil e cinco de R$ 5 mil. Ariovaldo Pereira Rodrigues de 56 anos, foi um dos ganhadores que levou a maior 'bolada'. "Foi uma surpresa, achei que era um trote, quase que recusei. Eles entraram em contato comigo na última sexta-feira e o destino do prêmio ainda vou descobrir", o cartorário ganhou após emitir uma Nota Fiscal na conta do vale transporte.

A cada R$ 20 em notas emitidas para o seu CPF é gerado cupom para concorrer a prêmios mensais oferecidos pela Prefeitura de Campo Grande. O próximo sorteio será feito em 26 de julho.

